दिल्ली से AAP को उखाड़ फेंकने में गेम चेंजर साबित हुईं स्वाति मालीवाल! देखें ऑनलाइन रिएक्शन

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित होने वाले हैं। आज सुबह से ही मतगणना जारी है, भाजपा आसानी से चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि वे बहुमत के आंकड़े को पार करने में सफल रही है और मतगणना आगे बढ़ने के साथ ही उससे काफी आगे निकल गई है। इस जीत का मतलब यह होगा कि भगवा पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता से 27 साल का सूखा खत्म कर देगी।

10 साल की सत्ता के बाद महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश पर AAP की पकड़ ढीली होती दिख रही है, ऐसे में इंटरनेट पर कई मीम्स की बाढ़ आ गई है, जिसमें AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को पार्टी के पतन का श्रेय दिया जा रहा है। नेटिज़न्स के अनुसार, सीएम ऑफिस पर हमले के बाद मालीवाल और केजरीवाल के बीच शुरू हुई अंदरूनी लड़ाई ने आम आदमी पार्टी के अंत को चिह्नित किया है।

Delhi Elections are over but Swati Maliwal is Unstoppable 🔥



She will destroy AAP to the core 😹 pic.twitter.com/nkM5nX8r91