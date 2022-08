भारतीय सेना में शामिल हुआ स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम, झुंड मे करते हैं दुश्मन पर हमला

Highlights स्वॉर्म ड्रोन्स को कंट्रोल रूम से नियंत्रित किया जाता है एक साथ सैकड़ों की तादाद में उड़ान भरते हैं स्वॉर्म ड्रोन्स ये आपस में अपना-अपना टास्क भी बांट सकते हैं

नई दिल्ली: भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इंफ्रेंट्री में हाल में स्वॉर्म ड्रोन शामिल किए गए हैं। इस बात की जानकारी सेना ने खुद ही दी है। स्वॉर्म ड्रोन्स को भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इंफ्रेंट्री में शामिल करने से सेना की ताकत में इजाफा होगा। स्वॉर्म ड्रोन्स खास तकनीक से लैस होते हैं और झुंड में हमला करने के लिए जाने जाते हैं।

इसकी जानकारी देते हुए भारतीय सेना ने ट्वीट किया, "स्वार्म ड्रोन्स को मैकेनाइज्ड फोर्सेस में शामिल किया जा रहा है, जो शानदार और विघटनकारी तकनीकों से लैस हैं। भारतीय सेना को भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में यह ड्रोन एक बढ़त प्रदान करेगा।"

#KnowYourArmy#SwarmDrones being inducted into the Mechanised Forces, duly embracing the niche & disruptive technologies, will provide an edge to #IndianArmy in meeting future security challenges.#AtmaNirbharBharat#IndianArmy#InStrideWithTheFuturepic.twitter.com/Ly4A9BieAV