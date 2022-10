Swachh Survekshan Awards 2022: लगातार 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया इंदौर, जानें अन्य शहरों की स्थिति

Highlights स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के नतीजे शनिवार को घोषित किए गए। इंदौर को लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है।

नई दिल्ली: इंदौर को लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया, जबकि केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में अगले दो स्थानों पर सूरत और नवी मुंबई ने कब्जा जमाया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के नतीजे शनिवार को घोषित किए गए। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है, इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हैं।

इंदौर और सूरत ने इस साल बड़े शहरों की श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि विजयवाड़ा ने अपना तीसरा स्थान नवी मुंबई से गंवा दिया। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में त्रिपुरा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य भी शामिल थे।

For the 6th time in a row, Indore has been ranked as the cleanest city in India in the #SwachhSurvekshan2022 Awards. #SwachhAmritMahotsavpic.twitter.com/gGeVfIYJof