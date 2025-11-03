Swachh Survekshan 2025: मुंबई भारत के 10 सबसे गंदे शहरों में शामिल, यहां चेक करें लिस्ट

मुंबई: ताजा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 रिपोर्ट में सफाई के आधार पर भारतीय शहरों की रैंकिंग बताई गई है, जिसमें मुंबई सबसे नीचे है और दस लाख से ज़्यादा आबादी वाले सबसे गंदे शहरों में 33वें स्थान पर है। सिर्फ़ यही नहीं, मुंबई ने सबसे गंदे शहरों की लिस्ट में दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि देश की राजधानी 31वें नंबर पर है।

सर्वे के मुताबिक, मदुरै इस लिस्ट में सबसे ऊपर है और 40वें नंबर पर है, उसके बाद लुधियाना (39), चेन्नई (38), रांची (37), बेंगलुरु (36), धनबाद (35), और फरीदाबाद (34) हैं। श्रीनगर मुंबई से ठीक ऊपर 32वें नंबर पर है, जबकि दिल्ली 31वें नंबर पर है।

सबसे साफ़ भारतीय शहरों की लिस्ट

रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात का अहमदाबाद शहर सफाई के मामले में पहले नंबर पर है, उसके बाद भोपाल, लखनऊ, रायपुर, जबलपुर टॉप 5 जगहों पर हैं। ग्रेटर हैदराबाद, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, GVMC विशाखापत्तनम, आगरा जैसे अन्य शहर भी टॉप स्थान पर हैं।

रैंकिंग कैसे तय की गई?

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 द्वारा जारी टूल-किट में, रैंकिंग कई पैरामीटर्स के आधार पर तय की गई थी, जिसमें साफ़-सफ़ाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, इस्तेमाल किए गए पानी का मैनेजमेंट, और डीस्लजिंग सर्विसेज़ का मशीनीकरण शामिल था। असेसमेंट में रिहायशी और कमर्शियल इलाके, पब्लिक जगहें, स्कूल, झुग्गी-झोपड़ियां, पानी के स्रोत और टूरिस्ट जगहों को भी शामिल किया गया था।

मुंबईकर सोशल मीडिया पर कचरे की समस्या को लेकर शिकायत कर रहे हैं

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुंबईकरों के पोस्ट भरे पड़े हैं, जिनमें वे कचरा जमा होने, गड्ढों और जलभराव जैसी समस्याओं पर गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं, यहाँ तक कि पॉश रिहायशी इलाकों के पास भी। हाल ही में, मलाड के एक निवासी ने शिकायत की कि एक बिल्डिंग से टॉयलेट का पानी सड़क पर लीक हो रहा है, जिससे बदबू आ रही है और गंदगी फैल रही है।

किरण मजूमदार-शॉ ने 'कचरे को देश भर में एक गंभीर समस्या' बताया

इससे पहले 16 अक्टूबर को, बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ ने भी कचरा मैनेजमेंट को एक गंभीर समस्या बताया था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों की कोई भी म्युनिसिपल बॉडी इसे हल नहीं कर पाई है।

बायोकॉन की चेयरपर्सन ने आगे कहा कि हालांकि इंदौर और सूरत जैसे शहरों ने कचरे की समस्या को सफलतापूर्वक हल कर लिया है, लेकिन मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में अभी भी खराब वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की समस्या बनी हुई है।

