सुशील मोदी ने PFI प्रतिबंध का स्वागत करते हुए कहा, "शिवानंद तिवारी तो 'पाकिस्तान जि़ंदाबाद' नारे का समर्थन करते हैं"

Highlights सुशील मोदी ने कहा शिवानंद तिवारी ने पीएफआई के देश विरोधी विचारों का समर्थन करते हैं सुशील मोदी ने कहा कि शिवानंद तिवारी पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वालों के समर्थक हैं शिवानंद तिवारी ने कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने से कोई पाकिस्तान नहीं चला जाता है

पटना: बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को प्रतिबंधित करने का स्वागत करते हुए सीपीआई (एमएल) और राजद नेता शिवानंद तिवारी पर जबरदस्त हमला किया है।

सुशील मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से पीएफआई बैन के संबंध में एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया है कि बिहार में पीएफआई के फलने-फूलने के पीछे कुछ नेताओं का हाथ है। मोदी ने सीपीआई (एमएल) और शिवानंद तिवारी का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वे लोग पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों का कथित तौर पर समर्थन करते हैं।

ट्विटर पर वीडिये साझा करते हुए सुशील मोदी ने लिखा है, "पीएफआई पर प्रतिबंध का निर्णय स्वागतयोग्य। सीपीआई (एमएल) और शिवानंद तिवारी ने पीएफआई का समर्थन किया था।"

मालूम हो कि बिहार में राजद-जदयू की सरकार बनने के बाद पूरे फॉर्म में नजर आ रही राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बयान देते हुए पीएफआई समर्थकों द्वारा कथिततौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने का समर्थन किया था। बीते 25 सितंबर को शिवानंद तिवारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा था, "पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सिर्फ एक विरोध का हिस्सा हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के नारे लगाने वाले पाकिस्तानी बन जाएंगे और पाकिस्तान चले जाएंगे।"

Patna, Bihar | Pakistan zindabad slogans are just a part of a protest but that doesn't mean those raising such slogans become Pakistani & will go to Pakistan: RJD leader Shivanand Tiwari on 'Pakistan zindabad' slogans heard during PFI protest in Pune pic.twitter.com/w5tEN8Yq7n