सुशील मोदी ने कहा, "ललन सिंह, शिवानंद तिवारी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले को उजागर किया, आज वो ही आरोपियों को बचाने के लिए लामबंदी कर रहे हैं"

Highlights सुशील मोदी ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ललन सिंह और शिवानंद तिवारी को घेरा ललन सिंह और शिवानंद तिवारी ने जमीन घोटाले को उजागर किया, आज वो लोग आरोपियों का बचाव कर रहे हैं सीबीआई ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में लालू यादव समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की

पटना: भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के संबंध में राजद प्रमुख लालू प्राद यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर की गई चार्जशीट के बारे में कहा कि इस घोटाले को जिन लोगों ने बेपर्दा करने का काम किया, आज वो ही लोग आरोपियों के बचाव में लामबंदी हो रहे हैं।

सुशील मोदी ने मामले में जदयू के साथ-साथ राजद नेता को घेरते हुए कहा कि ललन सिंह और शिवानंद तिवारी जमीन घोटाले को दुनिया के सामने लेकर आये, आज वही लोग लालू यादव की पैरवी कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति बिहार में और क्या हो सकती है।

समाचार एजेंसी एएनआई के बात करते हुए सुशील मोदी ने कहा, "जदयू अध्यक्ष ललन सिंह और राजद नेता शिवानंद तिवारी ने रेलवे में लालू यादव के जमीन के बदले नौकरी के घोटाले का पर्दाफाश किया था और उन्हीं के उठाये मुद्दे पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था। केस में जदयू ने कागज उपलब्ध कराए और सीबीआई पर एक्शन के लिए दबाव बनाया था। अब जब कार्रवाई की जा रही है तो जदयू लालू यादव के समर्थन में दिखाई दे रही है।"

Delhi | Land-for-Job scam was exposed by the current president of JDU Lalan Singh & Shivanand Tiwari. When CBI filed FIR, then (JDU) provided paper & pressurised CBI to take action. Now when action is being taken, JDU is showing support for Lalu Yadav: BJP MP Sushil Modi pic.twitter.com/8LV13ifTLy