AAP leader Raghav Chadha: उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिलकर बिना शर्त माफी मांगें, सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को कहा, जानें

Highlights आप नेता राघव चड्ढा को झटका लगा है। परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में सभापति माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। राज्यसभा अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे ताकि वह बिना शर्त माफी मांग सकें।

नई दिल्लीः आप नेता राघव चड्ढा को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता राघव चड्ढा को सदन से उनके निलंबन के मद्देनजर राज्यसभा सभापति से मिलने और बिना शर्त माफी मांगने का सुझाव दिया है। राघव चड्ढा का निलंबन को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की।

Supreme Court suggests AAP leader Raghav Chadha to meet the Rajya Sabha Chairperson and seek unconditional apology, in view of his suspension from the House.



Supreme Court records the statements of Chadha’s lawyer that the MP has no intention to affect the dignity of the House…