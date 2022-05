सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता दी, कानून के तहत सम्मान और सुरक्षा का हकदार बताया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को सभी यौनकर्मियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए या उन्हें किसी भी यौन गतिविधि के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।

