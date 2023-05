'आप' के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने दी 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत, मीडिया से बात नहीं करने के निर्देश

By विनीत कुमार | Published: May 26, 2023 11:47 AM

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी है। वह पिछले साल मई में गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।

सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत