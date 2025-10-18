सुल्तान जोहोर कप: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराकर तीसरी बार सुल्तान जोहोर कप अंडर-21 हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता

Sultan Johor Cup: अनमोल ने 17वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मैच को 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरा क्वार्टर गोलरहित समाप्त हुआ, जिससे अंतिम 15 मिनट तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं।

Highlights13वें मिनट में एक बेहतरीन ड्रैग फ्लिक से गोल करके ऑस्ट्रेलिया का खाता खोला।भारत की टीम ने दूसरे क्वार्टर में अनमोल एक्का के शानदार प्रदर्शन से पलटवार किया। अंतिम मिनट में लगातार छह पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वे इनका फायदा नहीं उठा सके।

जोहोर बाहरूः इयान ग्रोब्बेलार के दो गोल की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराकर शनिवार को यहां तीसरी बार सुल्तान जोहोर कप अंडर-21 हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता। ग्रोब्बेलार ने पहले क्वार्टर के अंत से ठीक पहले 13वें मिनट में एक बेहतरीन ड्रैग फ्लिक से गोल करके ऑस्ट्रेलिया का खाता खोला।

तीन बार की पूर्व चैंपियन भारत की टीम ने दूसरे क्वार्टर में अनमोल एक्का के शानदार प्रदर्शन से पलटवार किया। अनमोल ने 17वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मैच को 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरा क्वार्टर गोलरहित समाप्त हुआ, जिससे अंतिम 15 मिनट तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं।

खेल के रोमांचक मोड़ पर पहुंचने के साथ ही आस्ट्रेलिया ने तब मैच का 11वां पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया, जबकि मैच में केवल दो मिनट का समय बचा था। ग्रोब्बेलार ने इस पर अपना दूसरा गोल दागकर ऑस्ट्रेलिया की 2-1 से जीत सुनिश्चित कर दी। भारत को अंतिम मिनट में लगातार छह पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वे इनका फायदा नहीं उठा सके।

ऑस्ट्रेलिया के गोलकीपर मैग्नस मैककॉसलैंड ने ऐसे मौके पर शानदार प्रदर्शन किया और महत्वपूर्ण बचाव करके भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस जीत से ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में भारत के खिलाफ फाइनल में मिली हार का बदला ही चुकता कर दिया। उसने इस टूर्नामेंट के फाइनल में लगातार तीन हार का सिलसिला भी तोड़ दिया और तीसरी बार यह टूर्नामेंट जीतने में सफल रहा।

