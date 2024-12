Sukhbir Singh Badal: सुखबीर सिंह बादल को सजा?, वॉशरूम और झूठे वर्तन साफ करेंगे, अकाल तख्त जत्थेदार का फैसला, जानें मामला

Highlights प्रबंधक कमेटी की 2015 की आंतरिक समिति को भी दो दिसंबर को बुलाया। हरजिंदर सिंह धामी भी उपस्थित हुए। कदाचार का दोषी घोषित किए हुए ढाई महीने से अधिक समय बीत चुका है।

अमृतसरः अकाल तख्त जत्थेदार ने शिरोमणि अकाली दल से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए दो दिसंबर को पांच ‘सिंह साहिबान’ की बैठक बुलाई। पार्टी के पूर्व प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को तलब किया और धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराया। वॉशरूम और झूठे वर्तन साफ करेंगे। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह की अध्यक्षता में पांच उच्च पुजारियों ने सोमवार को शिअद के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, पूर्व अकाली मंत्रियों और पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों को विवादास्पद निर्णय लेने के कारण धार्मिक कदाचार का दोषी मानते हुए 'तंखा' (धार्मिक दंड) सुनाया।

#WATCH | Amritsar, Punjab: Akal Takht Jathedar Giani Raghbir Singh convenes a meeting of Sikh clergies to address Panthic matters, including issues related to the Shiromani Akali Dal (SAD) that are currently under consideration.



On August 30, SAD chief Sukhbir Singh Badal was… pic.twitter.com/fGn3LyhDjy — ANI (@ANI) December 2, 2024

#WATCH | Amritsar, Punjab: Former Punjab Minister Parminder Singh Dhindsa says, "We will follow the orders of the Sri Akal Takht Sahib. Every sikh follows the orders of orders of the Sri Akal Takht Sahib...We will follow the ‘tankhah' (religious punishment for misconduct)..." https://t.co/K2kWBgecHVpic.twitter.com/pIj4zsRJiL — ANI (@ANI) December 2, 2024

#WATCH | Amritsar, Punjab: Former MP Sukhdev Singh Dhindsa says, "For me, the orders of the Sri Akal Takht Sahib are equivalent to the orders of God. We accept the decision of Sri Akal Takht Sahib and we will follow it..." https://t.co/K2kWBgecHVpic.twitter.com/fvCfQRW29W— ANI (@ANI) December 2, 2024

जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने 2007 से 2017 के दौरान की पूरी शिअद कैबिनेट, शिअद की कोर कमेटी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 2015 की आंतरिक समिति को बुलाया। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक पीठ के जत्थेदार ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी भी उपस्थित हुए।

#WATCH | Amritsar: SGPC General Secretary Gurcharan Singh Grewal says, "Whenever any sikh does any mistake, he is summoned at Sri Akal Takht Sahib and then is given a punishment, ‘tankhah' (religious punishment for misconduct)...Every Sikh follows the decisions which are taken at… https://t.co/K2kWBgecHVpic.twitter.com/3MtMe9MUSe — ANI (@ANI) December 2, 2024

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब सुखबीर बादल ने अकाल तख्त के जत्थेदार से सिख धर्मगुरुओं की एक बैठक बुलाकर उन्हें ‘तनखाह’ (धार्मिक सजा) लगाने का आग्रह किया था। बादल ने कहा था कि उन्हें ‘तनखैया’ यानी धार्मिक कदाचार का दोषी घोषित किए हुए ढाई महीने से अधिक समय बीत चुका है।

#WATCH | Amritsar: Former Punjab Minister and SAD leader Daljit Singh Cheema says, "Earlier also we have said that Sri Akal Takht Sahib is supreme for us. We have always followed the orders of the Sri Akal Takht Sahib. Today also we will follow the ‘tankhah' (religious punishment… https://t.co/K2kWBgecHVpic.twitter.com/GIyhQWaWqB — ANI (@ANI) December 2, 2024

जत्थेदार ने 30 अगस्त को सुखबीर बादल को उनकी पार्टी और पार्टी की सरकार द्वारा 2007 से 2017 तक की गई ‘‘गलतियों’’ के लिए ‘तनखैया’ घोषित किया था। इस बीच, शिअद नेता दलजीत सिंह चीमा ने सोमवार को पार्टी नेताओं से इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करने को कहा क्योंकि यह मुद्दा अकाल तख्त के विचाराधीन है।

