Sukhbir Singh Badal Attacked: स्वर्ण मंदिर के एंट्री गेट पर अकाली दल नेता पर चली गोलियां, शख्स ने सरेआम किया हमला

Sukhbir Singh Badal Attacked: पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर गोलियां चली है। यह गोली शिरोमणि अकाली दल (शिअद) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर चलाई गई। बुधवार, 4 दिसंबर को एक व्यक्ति ने उस समय गोली चलाने का प्रयास किया जब वह स्वर्ण मंदिर के बाहर ‘सेवादार’ के रूप में सुखबीर बादल सेवाएं दे रहे थे।

घटना के वक्त बादल ‘व्हीलचेयर’ पर बैठे थे और गोली दीवार से जाकर लगी। हमले में बादल बाल-बाल बच गए। आरोपी नारायण सिंह को स्वर्ण मंदिर के बाहर खड़े कुछ लोगों ने पकड़ लिया।

VIDEO | Punjab: A man opened fire at Shiromani Akali Dal leader Sukhbir Singh Badal at the entrance of Golden Temple, Amritsar. The person was overpowered by people present on the spot. More details are awaited.#PunjabNews#SukhbirSinghBadal



(Full video available on PTI… pic.twitter.com/LC55kCV864