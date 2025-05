सुख चैन की जिंदगी जिओ, रोटी खाओ?, वरना मेरी गोली तो है ही, पीएम मोदी ने सख्त शब्दों में पाकिस्तान और आतंकियों को दी चेतावनी, देखें वीडियो

Highlights ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मानवता को बचाने और आतंकवाद को खत्म करने का मिशन है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रोजगार है। आने वाले समय में यहां के पर्यटन में और विस्तार होगा।

वडोदराः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को वडोदरा में एक भव्य रोड शो किया, जहां उत्साही भीड़ ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि सुख चैन की जिंदगी जिओ, रोटी खाओ... वरना मेरी गोली तो है ही। भारत की दिशा एकदम स्पष्ट है... भारत ने विकास का पथ चुना है, शांति और समृद्धि का रास्ता चुना है। भारत के टारगेट पर आतंकवाद के हेडक्वार्टर्स थे... हमने उन पर सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। भारत की लड़ाई सीमापार पल रहे आतंकवाद से है। जो इस आतंकवाद को पाल-पोस रहा है... उससे हमारी दुश्मनी है।

#WATCH | Bhuj, Gujarat: "... sukh chain ki zindagi jiyo, roti khao, warna meri goli to hai hi...," says PM Narendra Modi.



He further says, "The people of Pakistan need to come forward to get their country rid of terrorism. Their youth will have to come forward...'" pic.twitter.com/v84WxNjTGP