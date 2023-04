Sudan Crisis: पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, संकटग्रस्त देश में फंसे हैं 4,000 भारतीय

Highlights बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर, सचिव सीपीवी औसाफ सईद और खाड़ी देशों के महत्वपूर्ण राजदूतों ने भाग लिया सूडान में पिछले सात दिनों से देश की सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच घातक लड़ाई चल रही है उत्तरी अफ्रीकी देश में जारी भीषण संघर्ष में करीब 200 लोग मारे जा चुके हैं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूडान संकट के बाद शुक्रवार को एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं जिसने राजधानी खार्तूम में हजारों भारतीयों के जीवन को दांव पर लगा दिया है। वर्तमान में 4,000 से अधिक भारतीय संकटग्रस्त राष्ट्र में फंसे हुए हैं। बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर, सचिव सीपीवी औसाफ सईद और क्षेत्र (खाड़ी देशों) के महत्वपूर्ण राजदूत भाग ले रहे हैं जो भारतीयों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सूडान में पिछले सात दिनों से देश की सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच घातक लड़ाई चल रही है जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए हैं। अंधाधुंध गोलीबारी के कारण भारतीयों को भोजन, पानी, दवाओं और बिजली की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। कम से कम 50 लाख लोग घरों में शरण लिए हुए हैं और उनके पास बिजली, भोजन या पानी नहीं है और संचार बुरी तरह बाधित है।

घातक संघर्ष शुक्रवार को अपने सातवें दिन में प्रवेश कर गया और विदेश मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर ने कहा कि सरकार सूडान में फंसे भारतीयों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ने गुरुवार को कहा कि अफ्रीकी देश में स्थिति "बहुत तनावपूर्ण" है और वह आकस्मिक योजनाओं और संभावित निकासी पर काम करने सहित भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

PM Narendra Modi chairs a high-level meeting to review the situation related to Indians in Sudan. pic.twitter.com/gkklP9oj0U