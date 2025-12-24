श्रीहरिकोटा से ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, एलवीएम3-एम6 ने अब तक के सबसे भारी पेलोड के साथ भरी उड़ान
BlueBird-2 launch: ISRO के LVM3-M6 मिशन ने आज इतिहास रच दिया, जिसमें रॉकेट के इतिहास का सबसे भारी LEO पेलोड, रिकॉर्ड तोड़ 6.1-टन का ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 ले जाया गया।
BlueBird-2 launch: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज अमेरिकी कंपनी AST SpaceMobile के ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 स्पेसक्राफ्ट को अपने हेवी-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM3-M6 को लॉन्च किया है। LVM3-M6 को बाहूबली रॉकेट भी कहा जाता है जिसका सफल परीक्षण हुआ है। इसे स्पेस एजेंसी के कमर्शियल क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। यह स्पेसक्राफ्ट बुधवार सुबह 8.55 बजे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ।
ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 स्पेसक्राफ्ट LVM3 रॉकेट के इतिहास में लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड होगा।
यह लॉन्च ISRO के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 6,100 किलोग्राम वजनी ब्लू बर्ड ब्लॉक-2, स्पेस एजेंसी के LVM3 रॉकेट द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में रखा गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है।
#WATCH | BlueBird Block-2 satellite has been separated and successfully placed in Orbit. With this, the mission has been successfully completed.
ISRO का ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 लॉन्च महत्वपूर्ण क्यों?
यह मिशन ISRO की कमर्शियल शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और अमेरिकी कंपनी AST SpaceMobile, जिसे AST और Science LLC के नाम से भी जाना जाता है, के बीच एक कमर्शियल समझौते के तहत किया जा रहा है।
6,100 किलोग्राम के साथ, यह ISRO के हेवी-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM3 द्वारा रखा गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। पिछला रिकॉर्ड LVM3-M5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट-03 के नाम था, जिसका वजन लगभग 4,400 किलोग्राम था और इसे ISRO ने 2 नवंबर को सफलतापूर्वक जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में लॉन्च किया था।
#WATCH | Sriharikota, Andhra Pradesh | ISRO's LVM3 M6 mission lifts off from the Satish Dhawan Space Centre, carrying the BlueBird Block-2 satellite into orbit, as part of a commercial deal with U.S.-based AST SpaceMobile.
यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह मिशन अगली पीढ़ी के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करके दुनिया भर के स्मार्टफोन को सीधे हाई-स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड प्रदान करना चाहता है।
अमेरिकी कंपनी AST SpaceMobile पहला स्पेस-आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क विकसित कर रही है जो सीधे सामान्य स्मार्टफोन से जुड़ता है। यह नेटवर्क कमर्शियल और सरकारी दोनों उपयोग के लिए है और दुनिया भर में 4G और 5G वॉयस और वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाओं को सपोर्ट करेगा।
यह मिशन LVM3 के लिए कई बड़ी सफलताओं के बाद आया है, जिसने पहले चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और दो वनवेब मिशन लॉन्च किए हैं। आज की सफलता LVM3-M5/CMS-03 मिशन के तुरंत बाद मिली है, जो 2 नवंबर, 2025 को पूरा हुआ था।
ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 को दुनिया भर में स्टैंडर्ड स्मार्टफोन को सीधे 24/7 हाई-स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे विशेष ग्राउंड हार्डवेयर की आवश्यकता खत्म हो जाती है। यह सैटेलाइट एक ग्लोबल कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है जिसका लक्ष्य ये सुविधाएं देना है:
4G और 5G वॉयस और वीडियो कॉल
हाई-स्पीड डेटा स्ट्रीमिंग
टेक्स्ट मैसेजिंग और हर जगह कनेक्टिविटी
इस मिशन को ISRO की कमर्शियल शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने AST SpaceMobile के साथ एक समझौते के माध्यम से संभव बनाया।
Union MoS Space Dr Jitendra Singh congratulates ISRO for the successful launch of LVM3-M6 carrying BlueBird Block-2.