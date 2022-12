सुब्रमण्यम स्वामी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो चुनाव आयुक्तों को नाकाबिल बताते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट इनकी नियुक्तियों को रद्द कर सकता है"

Highlights सुब्रमण्यम स्वामी ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो अन्य चुनाव आयुक्तों को बताया नाकाबिल अपनी ही सरकार के खिलाफ जाते हुए स्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इनकी नियुक्तियों को रद्द करेगा स्वामी ने बतौर कानून मंत्री टीएन शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त करने का भी जिक्र किया

दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी की सरकार द्वारा चयनित निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो अन्य चुनाव आयुक्तों को नाकाबिल बताते हुए उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी नियुक्ति को रद्द कर देगा। मोदी सरकार को तमाम फैसलों पर अक्सर कटघरे में खड़ा करने के लिए सुर्खियों में रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी ने बतौर कानून मंत्री दिवंगत प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के समय में अपने कार्यकाल को याद करते हुए निर्वाचन आयोग में टीएन शेषन को लाने और उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनवाने के दौर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने शेषन जैसे निष्पक्ष, निर्भिक और इमानदार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की थी।

ट्वीटर के जरिये मोदी सरकार पर तीखा व्यंग्य करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ताजा ट्वीट में चुनाव आयोग विवाद की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बारे में संभावना व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को रद्द कर देगी। जब मैं केंद्रीय कानून मंत्री था तब मैंने काफी प्रतिभा खोज के बाद टीएन शेषन को नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट जिस मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में फैसला देने जा रहा है वो एडहॉक हैं और नाकाबिल हैं।"

I hope the Supreme Court five judge Bench will set aside the appointments of CEC and two others. When I was Union Law Minister I appointed T. N. Seshan after much talent search. The present appointment of CEC on which SC is going deliver judgment, is ad hoc and unsuitable.