निर्मला सीतारमण के बयान 'भारत में मंदी नहीं आएगी' पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का पलटवार- वित्त मंत्री ने सही कहा क्योंकि...

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के मंदी के दौर में जाने की आशंका को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और आपूर्ति शृंखला में अवरोधों के बावजूद भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा, भारत के मंदी के दौर में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

वित्त मंत्री के लोकसभा में दिए इस बयान पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पलटवार किया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वित्त मंत्री ने सही कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में नहीं आएगी क्योंकि पिछले साल ही मंदी की चपेट में आ चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार ट्वीट किया- मीडिया के अनुसार वित्त मंत्री ने कहा- "भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदी की चपेट में आने का कोई सवाल ही नहीं है। वह सही है!! क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले साल पहले ही मंदी की चपेट में आ चुकी है। इसलिए मंदी में आने का सवाल ही नहीं उठता।''

“No question of the Indian economy getting into recession” says Finance Minister according to media today. She is right!! Because Indian economy has already got into recession last year. So question of getting into recession does not arise.