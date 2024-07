VIDEO: आईआईटी मद्रास के अवार्ड विनिंग छात्र ने दीक्षांत समारोह में फिलिस्तीन के समर्थन में दिया भाषण, नरसंहार की कही बात, वीडियो वायरल

Highlights आईआईटी मद्रास के एक छात्र ने शुक्रवार को दीक्षांत समारोह में फिलिस्तीन के समर्थन में स्पीच दी स्पीच देने वाले छात्र का नाम धनंजय बालकृष्णन है कहा- फिलिस्तीन में "बड़े पैमाने पर नरसंहार" हो रहा है

चेन्नई: आईआईटी मद्रास के एक छात्र ने शुक्रवार को दीक्षांत समारोह में फिलिस्तीन के समर्थन में स्पीच दी। छात्र का नाम धनंजय बालकृष्णन है, जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोहरी डिग्री में पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण दक्षता के लिए पुरस्कार जीता। अपने भाषण में बालकृष्णन ने दावा किया कि फिलिस्तीन में "बड़े पैमाने पर नरसंहार" हो रहा है और साथ ही "कार्रवाई का आह्वान" भी किया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, धनंजय ने कहा, "मुझे लगता है कि अगर मैं इस मंच का उपयोग कुछ महत्वपूर्ण कहने के लिए नहीं करता, तो मैं अपने साथ और अपनी सभी मान्यताओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय करूंगा। यह कार्रवाई का आह्वान है। फिलिस्तीन में बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में मर रहे हैं, और इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है।"

उन्होंने तर्क दिया कि वहां एकत्र हुए छात्रों को परेशान होना चाहिए क्योंकि "एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) एक क्षेत्र के रूप में ऐतिहासिक रूप से साम्राज्यवादी शक्तियों, जैसे कि इज़राइल के गुप्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है।" उन्होंने कहा कि तकनीकी दिग्गज कड़ी मेहनत करने वाले इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बहुत ही आकर्षक स्थान और महान लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्होंने फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध में अपनी भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा, "हालांकि, ये तकनीकी दिग्गज आज हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, जैसा कि आप किसी से भी बेहतर जानते हैं। इनमें से कई प्रतिष्ठित कंपनियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध में भी शामिल हैं, क्योंकि वे इज़राइल राज्य को तकनीक प्रदान करती हैं - ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल हत्या के लिए किया जाता है।"

उन्होंने आगे कहा कि उनके पास इन समस्याओं के सभी उत्तर नहीं हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में स्नातक होने वाले इंजीनियरों के रूप में, यह हमारा काम है कि हम अपने काम के परिणामों के बारे में जागरूक रहें और, शक्ति असंतुलन की इन जटिल प्रणालियों में अपनी स्थिति को भी जटिल बनाएं।

आईआईटी-मद्रास से स्नातक करने वाले छात्र ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि हम इस जागरूकता को अपने दैनिक जीवन में और अधिक शामिल कर सकते हैं, यह समझने का प्रयास करते हुए कि जाति, वर्ग, पंथ और लिंग के आधार पर उत्पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यह दुख के कभी न खत्म होने वाले चक्र को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम है।"

उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला, "आइजैक न्यूटन ने कहा था कि वह उन दिग्गजों के कंधों पर खड़े थे, जो उन्हें वहां ले जाना चाहते थे, जहां वे जाना चाहते थे। मैं यह कहना चाहता हूं - मैं यहां हूं, हम महान भारतीय आबादी के उदार कंधों पर खड़े होकर यहां हैं। हम हर एक व्यक्ति को उसके दुख से बाहर निकालने के लिए उनके प्रति ऋणी हैं। निष्क्रियता मिलीभगत है। मुझे उम्मीद है कि आप और मैं और हम सभी सही निर्णय लेने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं - चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हों।"

IIT Madras student talking of ‘Palestine genocide’ at convocation



No words for Hindu elimination from Pakistan/Pakistan’s proxy war that kills Indians on daily basis



This is just regurgitating Islamist propaganda. This is education without direction pic.twitter.com/XWh1Esj5Bm