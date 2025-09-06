मध्य प्रदेश के सिवनी में आवारा कुत्तों ने 13 साल की बच्ची को नोच-नोच कर मार डाला
By रुस्तम राणा | Updated: September 6, 2025 19:51 IST2025-09-06T19:51:26+5:302025-09-06T19:51:26+5:30
बच्ची की पहचान समनापुर गाँव निवासी अवनी विनोखे के रूप में हुई है। वह अपनी सहेली के साथ खेत से घर जा रही थी। उसकी सहेली तो बच निकली, लेकिन अवनी हमले में फँस गई। कुत्तों ने उसे नोच-नोच कर उसकी गर्दन और हाथों पर गहरे घाव कर दिए।
सिवनी (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में शुक्रवार शाम एक दुखद घटना घटी जहाँ चार-पाँच आवारा कुत्तों के बेरहमी से हमले में एक 13 साल की बच्ची की मौत हो गई।
जब गाँव वालों और परिवार वालों ने उसकी चीखें सुनीं, तो वे दौड़कर घटनास्थल पर पहुँचे और अवनि को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार शोकाकुल है, अवनि को एक होनहार और ज़िंदादिल बच्ची बताते हुए। उसकी मौत ने उन्हें सदमे में डाल दिया है।
सूचना मिलते ही कान्हीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुँच गई। थाना प्रभारी ने बताया कि आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक
इस दुखद घटना ने एक बार फिर सिवनी में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है।