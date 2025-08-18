VIDEO: छत्रपति संभाजीनगर में आवारा कुत्ते ने बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला किया, चेहरे पर काटा

छत्रपति संभाजीनगर:महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक आवारा कुत्ते ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर हमला कर दिया। हमले का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति के चेहरे और हाथों पर चोटें आई हैं और वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती है।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, इस हमले में शामिल आवारा कुत्ते ने अब तक 14 लोगों को अपना निशाना बनाया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर बहस चल रही है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के नगर निगम अधिकारियों को सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय स्थलों में भेजने का निर्देश दिया था। हालाँकि, इसके बाद एक बड़ा विवाद छिड़ गया। देश भर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए।

Hindistan'ın Maharashtra'nın Chhatrapati Sambhajinagar bölgesindeki CIDCO kasabasında Başıboş Köpek Yaşlı Adamın Yüzünü Isırdı, Yerel Halk Onun 14. Mağdur Olduğunu Söyledi. pic.twitter.com/xNEDZpU0OD — Güvenli Şehirler (@GuvenliSehirler) August 18, 2025

इस बीच, मामले की सुनवाई कर रही एक नई पीठ ने पशु जन्म नियंत्रण नियमों को लागू करने में विफल रहने के लिए नगर निगम अधिकारियों की खिंचाई की है, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

Web Title: Stray Dog Attacks Elderly Man, Bites Him On Face In Chhatrapati Sambhajinagar