Maharashtra Civic Poll 2025 UPDATE: पूरे राज्य में मतगणना स्थगित, 21 दिसंबर को नए नतीजे की तारीख तय, सीएम फडणवीस ‘त्रुटिपूर्ण’ प्रक्रिया पर जताई नाराजगी

मुंबई:बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत चुनावों पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य भर के सभी चुनावों के नतीजे 21 दिसंबर को घोषित किए जाने चाहिए, भले ही कुछ काउंसिल के लिए वोटिंग पहले ही पूरी हो गई हो।

यह फैसला एक पिटीशन के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि करीब 20 म्युनिसिपल काउंसिल में कानूनी मामलों के पेंडिंग होने की वजह से वोटिंग में देरी हुई, और अगर नतीजे अलग-अलग दिनों में घोषित किए गए तो उनमें अंतर आ सकता है। पिटीशन में कहा गया था कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक साथ घोषणा करना ज़रूरी है।

वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल की इजाज़त

कोर्ट ने आगे कहा कि 20 दिसंबर को वोटिंग प्रोसेस खत्म होने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल पब्लिश किए जा सकते हैं। उस तारीख तक मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट लागू रहेगा। जिन इलाकों में चुनाव कैंसिल हुए थे, वहां चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट अपने मौजूदा चुनाव निशान बनाए रखेंगे। हालांकि, कोर्ट ने उन कैंडिडेट के लिए खर्च की लिमिट बढ़ाने से मना कर दिया, जिन्होंने कैंसिलेशन की वजह से पैसे का नुकसान होने का दावा किया था।

फडणवीस ने चुनाव प्रक्रिया की आलोचना की

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट के फैसले से पहले की घटनाओं पर गहरी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि चुनावों को बार-बार टालना और नतीजों की घोषणा में देरी करना पहले कभी नहीं हुआ और उन्होंने सिस्टम की कमियों की ओर इशारा किया।

फडणवीस ने ज़ोर देकर कहा कि उनकी नाराज़गी चुनाव आयोग पर नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया में हुई कमियों पर थी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब उन्होंने लोकल बॉडी चुनावों के आयोजन में ऐसी गड़बड़ियां देखीं और प्रक्रियाओं में तुरंत सुधार की मांग की।

राज्य को आखिरी नतीजे का इंतज़ार

हाईकोर्ट की साफ़ टाइमलाइन के साथ, अब सभी म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के नतीजे 21 दिसंबर को एक साथ घोषित किए जाएंगे। जो उम्मीदवार और पार्टियां लंबे समय से अनिश्चितता के बीच इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए यह फैसला बहुत ज़रूरी क्लैरिटी लेकर आया है क्योंकि राज्य आखिरी नतीजे की तैयारी कर रहा है।



Web Title: Statewide Counting Postponed, New Result Date Set For December 21, Maha CM Devendra Fadnavis Criticises ‘Flawed’ Procedure