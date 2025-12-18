Highlights SSC CGL Tier 1 Result 2025 जारी SSC CGL Tier 1 Exam 2025 का रिजल्ट जारी, यहां से सीधे डाउनलोड करें

SSC CGL Tier 1 Result 2025 जारी

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने आज 18 दिसंबर 2025 को SSC CGL 2025 टियर-1 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 के बीच दी थी, वे अब अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा यह परिणाम अक्टूबर में प्राप्त लगभग 1000 आपत्तियों की समीक्षा के बाद जारी किया गया है, जिन्हें 17 से 19 अक्टूबर 2025 के बीच दर्ज किया गया था।

SSC CGL Tier 1 Result 2025 डाउनलोड लिंक

👉 SSC CGL Tier 1 Result Download Link

SSC CGL Tier 1 Result PDF 2025

👉 SSC CGL Tier 1 Declaration PDF Download

SSC CGL Tier 1 Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। होमपेज पर मौजूद Quick Links सेक्शन में Results विकल्प पर क्लिक करें। अब SSC CGL Tier 1 Result 2025 लिंक पर क्लिक करें। आवश्यक विवरण दर्ज करें (यदि मांगा जाए)। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। भविष्य के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

SSC CGL Tier-1 Result 2025 के बाद अगला चरण

टियर-1 में सफल उम्मीदवारों को अब SSC CGL Tier-2 परीक्षा में शामिल होना होगा। टियर-2 का परिणाम जारी होने के बाद आयोग द्वारा:

श्रेणीवार कट-ऑफ

दस्तावेज़ सत्यापन

मेरिट और वरीयता के आधार पर अंतिम पद आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

SSC CGL 2025 परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी

SSC CGL टियर-1 परीक्षा का आयोजन 15 दिनों में देशभर के 126 शहरों के 255 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। करीब 28 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से लगभग 13.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसके अलावा, 17 अक्टूबर 2025 को रिस्पॉन्स शीट जारी की गई थी, जिसमें रोल नंबर, उम्मीदवार का नाम, परीक्षा तिथि, केंद्र का नाम, प्रश्नों और उत्तरों का विवरण शामिल था।

English summary :

SSC CGL Tier 1 Result 2025 is out. Candidates can check and download the result from ssc.gov.in. Qualified candidates will appear for the Tier 2 exam next.

Web Title: SSC CGL-Tier-1-Exam-2025-Result-out-download-direct-link