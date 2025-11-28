Jammu-Kashmir: श्रीनगर पुलिस और CRPF ने लालचौक में तलाशी अभियान शुरू किया, होटलों की सरप्राइज चेकिंग की

SrinagarPolice: श्रीनगर पुलिस ने केरिपुब की 132 बटालियन और 213 बटालियन केरिपुब की महिला कंपनी के जवानों के साथ मिलकर शुक्रवार सुबह शहर के लालचौक इलाके में एक जॉइंट कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन किया और सरप्राइज वेरिफिकेशन मुहिम आरंभ की।

अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन होटलों, गेस्ट हाउस और दूसरी रहने की जगहों पर केंद्रित था, क्योंकि देश विरोधी तत्‍वों द्वारा गैर-कानूनी कामों के लिए रहने की जगहों का गलत इस्तेमाल करने की संभावित कोशिशों के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट्स को देखते हुए सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया था।

ऑपरेशन के दौरान, टीमों ने मेहमानों और स्टाफ मेंबर्स के क्रेडेंशियल्स चेक किए और होटल मैनेजमेंट द्वारा मेंटेन किए गए रिकॉर्ड्स को वेरिफाई किया। अधिकारियों ने बताया कि चेकिंग सिस्टमैटिक तरीके से की गई ताकि यह पक्का किया जा सके कि इलाके में कोई अनऑथराइज़्ड या संदिग्ध एलिमेंट्स न रुके हों।

महिलाओं की टीम को खास तौर पर महिलाओं की तलाशी और वेरिफ़िकेशन करने के लिए तैनात किया गया था। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि यह जाइंट ऑपरेशन श्रीनगर के बिजी कमर्शियल इलाकों में पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव सिक्योरिटी उपायों का हिस्सा था।

उन्होंने कहा कि लोकल लोगों और विज़िटर्स के लिए सुरक्षित माहौल पक्का करने के लिए शहर के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे।

पुलिस ने होटल मालिकों और मैनेजरों को गेस्ट वेरिफिकेशन नॉर्म्स का सख्ती से पालन करने और किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी के बारे में तुरंत पास के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करने की सलाह दी।

