स्पाइसजेट की दुबई-मदुरै उड़ान में देरी, विमान के अगले पहिए में खराबी, 24 दिन में 9वीं घटना, जानें सबकुछ

नई दिल्लीः स्पाइसजेट की दुबई-मदुरै उड़ान में सोमवार को बोइंग बी 737 विमान के अगले पहिए के ठीक से काम नहीं करने की वजह से देरी हुई। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार की घटना स्पाइसजेट में गत 24 दिनों में विमान में तकनीकी खामी आने की नौवीं घटना है।

डीजीसीए ने छह जुलाई को 19 जून से तब तक विमान में तकनीकी खामी की घटित आठ घटनाओं पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उड्डयन नियामक ने कहा था कि सस्ती सेवा प्रदाता कंपनी सुरक्षित, प्रभावी और विश्वसनीय हवाई सेवा मुहैया कराने में ‘‘असफल’’रही है।

On July 11, SpiceJet Dubai-Madurai flight SG23 was delayed due to a last-minute technical issue. Alternate aircraft was arranged which brought pax back to India. After the minor technical issue was resolved, first aircraft flew back to India as commercial flight: SpiceJet Spox pic.twitter.com/qR9Hj8wnwD