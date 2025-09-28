Speed Post New Rates: दिल्ली से मुंबई पार्सल भेजने पर अब खर्च होंगे ज्यादा रुपये, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे स्पीड पोस्ट के नियम, जानें

By अंजली चौहान | Updated: September 28, 2025

Speed Post New Rates: स्थानीय क्षेत्रों के लिए नया स्पीड पोस्ट शुल्क 50 ग्राम तक की वस्तुओं के लिए 19 रुपये, 51 से 250 ग्राम तक की वस्तुओं के लिए 24 रुपये तथा 251 से 500 ग्राम तक की वस्तुओं के लिए 28 रुपये है।

Speed Post New Rates: इंडिया पोस्ट ने अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। संचार मंत्रालय ने शुल्क दरों में संशोधन किया है। नई दरों के तहत, स्थानीय क्षेत्र के बाहर, देश में कहीं भी अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट (दस्तावेज) भेजने का आधार मूल्य 47 रुपये होगा।

स्पीड पोस्ट की नई सुविधाएँ

सरकार ने अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट को नई सुविधाओं के साथ उन्नत किया है, जो विश्वसनीयता, सुरक्षा और ग्राहक सुविधा को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये हैं नई सुविधाएँ:

- ओटीपी-आधारित सुरक्षित डिलीवरी
- ऑनलाइन भुगतान सुविधा
- एसएमएस-आधारित डिलीवरी सूचनाएँ
- सुविधाजनक ऑनलाइन बुकिंग सेवाएँ
- रीयल-टाइम डिलीवरी अपडेट
- उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण सुविधा
- स्पीड पोस्ट के लिए नए शुल्क

बढ़ती परिचालन लागत को कम करने और नवाचार में निवेश करने के लिए, सरकार ने स्पीड पोस्ट (दस्तावेज) के शुल्क में संशोधन किया है। अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट का शुल्क आखिरी बार अक्टूबर 2012 में संशोधित किया गया था। संशोधित दरों के साथ - दिल्ली से मुंबई (लगभग 1400 किमी) तक पार्सल 47 रुपये की शुरुआती कीमत पर भेजा जा सकता है।

नई दरें इस तरह है...

स्थानीय क्षेत्रों में स्पीड पोस्ट शुल्क
50 ग्राम तक की वस्तुएँ: 19 रुपये
51 ग्राम से 250 ग्राम तक की वस्तुएँ: 24 रुपये
251 ग्राम से 500 ग्राम तक की वस्तुएँ: 28 रुपये
200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए
50 ग्राम तक की वस्तुएँ: 47 रुपये
51 ग्राम से 250 ग्राम तक की वस्तुएँ: 59 रुपये
251 ग्राम से 500 ग्राम तक की वस्तुएँ: 70 रुपये
201 से 500 किलोमीटर के बीच की दूरी के लिए
50 ग्राम तक की वस्तुएँ: 47 रुपये
51 ग्राम से 250 ग्राम तक की वस्तुएँ: 5 रुपये 63
251 ग्राम से 500 ग्राम तक की वस्तुएँ: 75 रुपये
501 से 1000 किलोमीटर की दूरी के लिए
50 ग्राम तक की वस्तुएँ: 47 रुपये
51 ग्राम से 250 ग्राम तक की वस्तुएँ: 68 रुपये
251 ग्राम से 500 ग्राम तक की वस्तुएँ: 82 रुपये
1001 से 2000 किलोमीटर की दूरी के लिए
50 ग्राम तक की वस्तुएँ: 47 रुपये
51 ग्राम से 250 ग्राम तक की वस्तुएँ: 72 रुपये
251 ग्राम से 500 ग्राम तक की वस्तुएँ: 86 रुपये
2,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए
50 ग्राम तक की वस्तुएँ: 47 रुपये
51 ग्राम से 250 ग्राम तक की वस्तुएँ: 77 रुपये
251 ग्राम से 500 ग्राम तक की वस्तुएँ: 93 रुपये

नोट: इससे ऊपर की वस्तु पर GST दरें लागू होगी।

संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा,  "स्पीड पोस्ट के तहत पंजीकरण, दस्तावेज़ों और पार्सल दोनों के लिए एक मूल्यवर्धित सेवा के रूप में भी उपलब्ध है। ग्राहक प्राप्तकर्ता के लिए विशिष्ट सुरक्षित डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे विशेष रूप से विश्वास और गति को एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 'पंजीकरण' की मूल्यवर्धित सेवा के लिए प्रति स्पीड पोस्ट वस्तु (दस्तावेज़/पार्सल) पर 5 रुपये का मामूली शुल्क और लागू जीएसटी लगाया जाएगा, जिसमें वस्तु विशेष रूप से प्राप्तकर्ता या प्राप्तकर्ता द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति को वितरित की जाएगी।"

इसी प्रकार, 'वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) डिलीवरी' की मूल्यवर्धित सेवा के लिए प्रति स्पीड पोस्ट वस्तु (दस्तावेज़/पार्सल) पर 5 रुपये का शुल्क और लागू जीएसटी लागू होगा। इस सुविधा के तहत, डिलीवरी स्टाफ के साथ साझा किए गए ओटीपी की सफल पुष्टि के बाद ही वस्तु प्राप्तकर्ता को सौंपी जाएगी।

छूट

सरकार ने छात्रों के लिए स्पीड पोस्ट शुल्क पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, नए थोक ग्राहकों को 5 प्रतिशत की विशेष छूट की पेशकश की गई है।

इंडिया पोस्ट ने 1 अगस्त, 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत की, जिसने अपनी तेज़, विश्वसनीय और समयबद्ध सेवा से डाक वितरण में क्रांति ला दी। यह पहल विभाग के आधुनिकीकरण प्रयासों का एक हिस्सा थी - जिसका उद्देश्य देश भर में पत्रों और पार्सल की कुशल और सुरक्षित डिलीवरी प्रदान करना था।
 

