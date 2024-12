SP Sambhal MP Zia Ur Rehman: बिजली चोरी के आरोप में 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना?, सपा लोकसभा सदस्य जिया उर रहमान पर बिजली विभाग एक्शन, देखें वीडियो

Highlights पुलिस ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। ममलूकुर रहमान बर्क (सांसद के पिता) के घर गए और वहां बिजली उपकरणों की जांच की। इंजीनियर वी. के गंगल और अजय कुमार शर्मा के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सरकारी काम में बाधा डाली।

SP Sambhal MP Zia Ur Rehman: बिजली विभाग ने संभल से लोकसभा सदस्य जिया उर रहमान पर बिजली चोरी के आरोप में 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और कथित बिजली चोरी के लिए उनके आवास की बिजली भी काट दी है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि सांसद के खिलाफ बृहस्पतिवार को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत बिजली चोरी के आरोप में पुलिस द्वारा मामला दर्ज किये जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

#WATCH | Sambhal, Uttar Pradesh: A team from State Electricity Department, along with a large number of security personnel, arrives at the residence of SP MP Zia ur Rehman Barq in Sambhal. The State Electricity Department has flagged irregularities in electricity usage at the… pic.twitter.com/Y8eLXbXf1M — ANI (@ANI) December 19, 2024

उन्होंने बताया कि उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क पर भी दीपा सराय इलाके में उनके घर पर निरीक्षण के दौरान सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। संभल के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार ने बताया, ‘‘आज भी संभल में बिजली जांच अभियान जारी है। बिजली विभाग ने सांसद पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

#WATCH | Shrish Chandra, Additional SP Sambhal says, "Electricity Department had sought Police presence. They have been provided adequate force so that they can do their work smoothly. Police force is here and it will ensure smooth work. We are ready to face any kind of… https://t.co/YyNEiOzz7Mpic.twitter.com/NMJMMwLviP — ANI (@ANI) December 19, 2024

उनके आवास की बिजली आपूर्ति भी काट दी गई है।’’ पुलिस ने बताया कि सांसद के खिलाफ बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 (बिजली की चोरी या बिजली का अनधिकृत उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया। बिजली विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है, ‘‘विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त उपभोक्ता के मीटर की जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि मीटर से छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की गई है।’’ बिजली विभाग ने इलाके में सुरक्षाबलों की तैनाती के बीच बृहस्पतिवार सुबह बर्क के आवास पर निरीक्षण शुरू किया था।

#WATCH | SDO Sambhal, Santosh Tripathi says, "Electrical load is being counted...Some of the rooms on first and second floor are locked..." https://t.co/YyNEiOzz7Mpic.twitter.com/09nzYerlAd — ANI (@ANI) December 19, 2024

बर्क उन लोगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। संभल के कोट गर्वी इलाके में अदालत के आदेश पर मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध करने पर सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई झड़प में चार स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी।

#WATCH | Sambhal SDM Vandana Mishra says, "This is our regular drive against electricity theft. This checking is in connection with that. There were inputs that proper electricity connection and its SOP was not being followed. So, we are here in this regard." https://t.co/YyNEiOzz7Mpic.twitter.com/45MeMl6xJ8 — ANI (@ANI) December 19, 2024

पुलिस अधीक्षक (संभल) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं को बताया था कि कल सुबह साढ़े सात बजे बिजली विभाग के संतोष त्रिपाठी दीपा सराय में बिजली उपकरणों की जांच कर रहे थे, तभी वह ममलूकुर रहमान बर्क (सांसद के पिता) के घर गए और वहां बिजली उपकरणों की जांच की।

इस दौरान ममलूकुर रहमान बर्क ने इंजीनियर वी. के गंगल और अजय कुमार शर्मा के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सरकारी काम में बाधा डाली। एसपी ने कहा कि बर्क ने इंजीनियर से कहा कि सरकार बदल जाएगी और हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इस दौरान उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया।

बिजली विभाग ने इसका वीडियो भी बनाया है। बिश्नोई ने बताया कि ममलूकुर रहमान बर्क, वसीम, सलमान के खिलाफ नखासा थाने में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिजली विभाग के उपमंडल अधिकारी संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सांसद के आवास पर दो-दो किलोवाट के दो कनेक्शन और 10 किलोवाट का सौर पैनल है।

बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया बताया कि दो दिन पहले उनके घर पर ‘स्मार्ट मीटर’ लगाए गए थे। पिछले छह महीने में मीटर में शून्य यूनिट खपत दिखाई गई। उन्होंने बताया कि जब परिसर की जांच की गई तो उनके घर पर 16.48 किलोवाट लोड पाया गया। जब उनके दोनों बिजली मीटर लैब में भेजे गए तो एमआरआई जांच में पता चला कि दोनों मीटरों में छेड़छाड़ की गई है।’’

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान इंजीनियर अजय शर्मा और वी. के. गंगल ने दावा किया कि सांसद के पिता ने उन्हें धमकाया। इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, उपयोग और उपकरणों के आधार पर आवश्यकता आठ से 10 किलोवाट के बीच होनी चाहिए।’’

सांसद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कासिम जमाल ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था, ‘‘निवास में चार किलोवाट के दो कनेक्शन, 10 किलोवाट का सौर पैनल और पांच किलोवाट का जनरेटर है। ‘सेटअप’ में दो ‘एयर कंडीशनर’, 6-7 ‘सीलिंग फैन (छत वाले पंखे)’, एक रेफ्रिजरेटर और लाइट शामिल हैं। बिल बहुत कम है क्योंकि यहां परिवार के केवल चार सदस्य रहते हैं - सांसद, उनकी पत्नी, उनकी मां और उनके पिता।’’

