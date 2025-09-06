अखिलेश यादव की कार का कटा 8 लाख रुपये का चालान, भाजपा पर मढ़ा आरोप
अखिलेश यादव ने कहा, कल मुझे एक दस्तावेज़ मिला जिसमें लिखा था कि मुझे अपनी कार के लिए ₹8 लाख का चालान (जुर्माना) भरना है। मैंने कागज़ दोबारा देखने की ज़हमत भी नहीं उठाई क्योंकि सरकार के पास कैमरे हैं। मेरी कार उनके कैमरों में कैद हो गई होगी और उन्होंने चालान काट दिया होगा।
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने अपनी कार पर ₹8 लाख का चालान कटने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को ज़िम्मेदार ठहराया। उनका मानना है कि एक भाजपा नेता इसके पीछे एक व्यवस्था चला रहा है और उन्होंने "उसे ढूंढकर ढूंढ निकालने" का संकल्प लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने कागज़ दोबारा नहीं देखे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी कार सरकारी कैमरों में कैद हो गई होगी।
एनडीटीवी के अनुसार, यादव ने कहा, "कल मुझे एक दस्तावेज़ मिला जिसमें लिखा था कि मुझे अपनी कार के लिए ₹8 लाख का चालान (जुर्माना) भरना है। मैंने कागज़ दोबारा देखने की ज़हमत भी नहीं उठाई क्योंकि सरकार के पास कैमरे हैं। मेरी कार उनके कैमरों में कैद हो गई होगी और उन्होंने चालान काट दिया होगा। अब, इसकी पृष्ठभूमि में, कहानी यह होगी कि यह व्यवस्था एक भाजपा नेता द्वारा चलाई जा रही है। मैं उसका पता लगाऊँगा और पता लगाऊँगा - और मुझे यकीन है कि वह भाजपा से ही होगा।"
इस बीच, भारतीय उत्पादों पर 50% आयात शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले के बाद, यादव ने अमेरिका के साथ संबंधों को मज़बूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका धन सृजन का केंद्र है, भारत के साथ उसके महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध हैं और उच्च शिक्षा के लिए हर साल लगभग 8 लाख भारतीय छात्र यहाँ आते हैं।
एएनआई के अनुसार, "अमेरिका के साथ संबंध बेहतर होने चाहिए। अमेरिका पूँजी प्रवाह का केंद्र है। वहाँ धन का सृजन होता है। लोग अमेरिका में बड़े सपने देखते हैं। विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में यह दूसरों से आगे है। ऐसे देश के साथ हमारे संबंध कभी ख़राब नहीं होने चाहिए। हमारा पड़ोसी देश, जो हमारी ज़मीन हड़पता है, जो हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को पाकिस्तान से ज़्यादा चीन का सामना करना पड़ा था। सरकार को ऐसे देश से सावधान रहना चाहिए जिसकी नज़र हमारी ज़मीन पर है और जो हमारे बाज़ार पर कब्ज़ा कर रहा है। भारत को ऐसे देश का सामना करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने की कोशिश करनी चाहिए।"
उन्होंने आगे कहा, "हम अमेरिका के साथ संबंध खराब नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापार बहुत बड़ा है। 8 लाख भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए जाते हैं। गुजरात के कई लोग अमेरिका में रहते हैं। हमें उम्मीद है कि अमेरिका में उच्च पदों पर कार्यरत गुजरात के लोग हमारे संबंधों को खराब नहीं होने देंगे।"