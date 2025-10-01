'UP में कोई भी सुरक्षित नहीं', अखिलेश यादव ने कहा गायत्री प्रजापति के हमले की न्यायिक जांच जरूरी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 1, 2025 10:40 IST2025-10-01T10:40:15+5:302025-10-01T10:40:20+5:30
Akhilesh Yadav News: हमले के बाद संवाददाताओं से संक्षिप्त बातचीत में प्रजापति ने कहा कि विश्वास नाम के एक कैदी ने उन पर अचानक हमला कर दिया।
Akhilesh Yadav News: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में जेल में बंद गायत्री प्रजापति पर हुए हमले की न्यायिक जांच की मांग की है। यादव ने मंगलवार रात प्रजापति पर एक कैदी द्वारा किसी नुकीले हथियार से किए गए हमले की वारदात के बाद 'एक्स' पर की गई एक पोस्ट में कहा, "भूतपूर्व विधायक व उप्र सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो।"
उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसी पोस्ट में कहा, "उत्तर प्रदेश में कहीं भी, कोई भी सुरक्षित नहीं है।" लखनऊ जिला कारागार में आपराधिक मामलों में बंद उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर मंगलवार को विवाद के बाद एक कैदी ने हमला कर दिया।
इस घटना में उनके सिर पर चोट आई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि हाथापाई के दौरान, कैदी ने कथित तौर पर प्रजापति पर अलमारी के एक स्लाइडिंग हिस्से से हमला किया, जिससे उन्हें हल्की चोट आई। जेल अधिकारियों ने कहा कि उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और प्रजापति अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हमले के बाद संवाददाताओं से संक्षिप्त बातचीत में प्रजापति ने कहा कि विश्वास नाम के एक कैदी ने उन पर अचानक हमला कर दिया।
यह हमला क्यों हुआ, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रजापति की विधायक पत्नी महाराजी देवी ने घटना के पीछे साजिश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब जेल में पानी की एक बोतल नहीं जा सकती है तो धारदार हथियार कैसे पहुंच गया। प्रजापति सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार (2012-2017) में खनन मंत्री रह चुके हैं। प्रजापति बलात्कार सहित कई मामलों में जेल में बंद हैं।
⏩ सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला— हिन्दी ख़बर | Hindi Khabar 🇮🇳 (@HindiKhabar) October 1, 2025
⏩ लखनऊ जेल में बंद गायत्री प्रजापति पर हमला
⏩ पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला
⏩ जेल में बंद दूसरे कैदी ने कैंची से किया हमला
⏩ गायत्री प्रजापति का अस्पताल में इलाज जारी#GayatriPrajapati… pic.twitter.com/G7vcX8nLns