'सोनिया गांधी ने सत्ता का त्याग किया...': कर्नाटक में सिद्धारमैया के साथ सत्ता संघर्ष के बीच बोले डीके शिवकुमार
By रुस्तम राणा | Updated: November 28, 2025 19:45 IST2025-11-28T19:45:35+5:302025-11-28T19:45:35+5:30
बेंगलुरु में एक सरकारी इवेंट में बोलते हुए, शिवकुमार ने याद किया कि कैसे 2004 में कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गांधी ने प्रधानमंत्री बनने का मौका छोड़ दिया था।
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के बीच टॉप पोस्ट को लेकर चल रही लड़ाई के बीच, शिवकुमार ने पूर्व कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी की तारीफ की कि उन्होंने सत्ता छोड़ दी। बेंगलुरु में एक सरकारी इवेंट में बोलते हुए, शिवकुमार ने याद किया कि कैसे 2004 में कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गांधी ने प्रधानमंत्री बनने का मौका छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि इसके बजाय, उन्होंने इस रोल के लिए मनमोहन सिंह को चुना।
उन्होंने कहा, “सोनिया गांधी 20 साल तक कांग्रेस चीफ रहीं। उन्होंने सत्ता भी छोड़ दी… (तब भारत के प्रेसिडेंट) अब्दुल कलाम ने उन्हें अगला पीएम बनने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया… उन्होंने मनमोहन सिंह को ऐसे व्यक्ति के तौर पर सुझाया जो देश का विकास कर सकते हैं।” शिवकुमार ने लोगों से "हमेशा सिद्धारमैया की लीडरशिप वाली उनकी कांग्रेस सरकार के साथ रहने" और 2028 के चुनावों में भी कांग्रेस का सपोर्ट करने की भी अपील की।
शिवकुमार ने राज्य में सत्ता की लड़ाई पर बोलते हुए दिन में पहले कहा था, "मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। मेरी पार्टी फैसला करेगी। मुझे कोई कम्युनिटी एंगल नहीं चाहिए। कांग्रेस मेरी कम्युनिटी है, और मेरा प्यार समाज के सभी वर्गों के लिए है।"