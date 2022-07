National Herald Case: सोनिया गांधी के ED के सामने आज पेशी से पहले मिलने पहुंची प्रियंका गांधी, जगह-जगह कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन

Highlights नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश होंगी। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे है। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे।

National Herald Case: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी के आज ईडी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी और सोनिया गांधी से तीन चरणों में पूछताछ करेगी। यह पूछताछ ईडी की अतिरिक्त निदेशक मोनिका शर्मा के नेतृत्व में होगी।

वहीं ईडी के सामने पेश होने से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी अपनी मां से मिलने के लिए 10 जनपथ पहुंची है। उधर, कांग्रेस कार्यकर्ता भी जगह-जगह नारे बाजी करते हुए नजर आ रहे है। ऐसे में इस पेशी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में भी प्रदर्शन किया है।

Delhi | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra reaches her mother Sonia Gandhi's residence, who will be appearing before ED today in the National Herald case pic.twitter.com/GdkrgO9Ykj

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार से जुड़े धनशोधन मामले में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में तथा सोनिया के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस ने देशभर में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। सोनिया के पुत्र तथा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान भी ऐसे ही प्रदर्शन किए गए थे।

#WATCH Delhi | Congress workers raise slogans at party office, extending their support to party chief Sonia Gandhi who is set to appear before ED today in connection with the National Herald case pic.twitter.com/UyzJwgMewv