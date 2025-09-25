Ladakh 'Gen Z' protests: विरोध प्रदर्शन के बीच कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सोनम वांगचुक और एचआईएएल जांच के घेरे में
By रुस्तम राणा | Updated: September 25, 2025 16:19 IST2025-09-25T16:19:53+5:302025-09-25T16:19:53+5:30
सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL), स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) और उनके निजी उद्यम, शेश्योन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड (SIPL) के संबंध में कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं।
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित एक संस्थान के खिलाफ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के कथित उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है, लद्दाख स्थित शिक्षाविद् और जलवायु कार्यकर्ता अपने बैंक खातों में कथित विसंगतियों को लेकर जांच के दायरे में आ गए हैं।
निष्कर्ष वित्तीय और नियामक मानदंडों के संभावित उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं, विशेष रूप से विदेशी योगदान और धन हस्तांतरण से संबंधित। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब लेह में पुलिस और हिमालयी क्षेत्र के लिए केंद्र से पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में चार लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने “आत्मरक्षा” में गोली चलाई और हिंसा के लिए सोनम वांगचुक के “भड़काऊ भाषणों” को जिम्मेदार ठहराया, जिन्होंने 10 सितंबर से भूख हड़ताल का नेतृत्व किया था। झड़पों के बाद वांगचुक ने हड़ताल वापस ले ली।
एचआईएएल को मिले दान में तेज़ वृद्धि
सूत्रों के अनुसार, एचआईएएल को प्राप्त योगदान आकलन वर्ष 2023-24 में ₹6 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹15 करोड़ से अधिक हो गया। संस्थान के सात बैंक खातों में से चार कथित तौर पर अघोषित हैं।
यह भी कहा गया है कि एचआईएएल को वैध एफसीआरए पंजीकरण के बिना ₹1.5 करोड़ से अधिक विदेशी धन प्रेषण प्राप्त हुए हैं, जिससे विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत चिंताएँ बढ़ गई हैं। इसके अलावा, एचआईएएल से शेषयोन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को लगभग ₹6.5 करोड़ का हस्तांतरण भी चिह्नित किया गया है।
SECMOL खाते सवालों के घेरे में
SECMOL, जिसकी स्थापना 1988 में लद्दाख की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से युवा लद्दाखियों के एक समूह द्वारा की गई थी, पर भी नौ बैंक खाते होने का आरोप है, जिनमें से छह की घोषणा नहीं की गई है। स्थानीय निधियों को कथित तौर पर वित्त वर्ष 2020-21 और 2022-23 के बीच SECMOL के FCRA खाते में जमा किया गया था, जो FCRA की धारा 17 का उल्लंघन होगा।
शेषयोन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
शेश्योन इनोवेशन, जिसके वांगचुक और उनकी पत्नी दोनों निदेशक हैं, ने आकलन वर्ष 2024-25 में शुद्ध लाभ मार्जिन में भारी गिरावट दर्ज की है - ₹9.85 करोड़ के कारोबार पर 1.14%, जबकि आकलन वर्ष 2023-24 में यह 6.13% था। कंपनी पर आरोप है कि उसने तीन खाते खोले थे, जिनमें से दो की घोषणा नहीं की गई।
सूत्रों ने एचआईएएल से शेषयोन को ₹6.5 करोड़ के हस्तांतरण की ओर इशारा किया है, जिसमें विदेशी प्रेषण के रूप में प्राप्त धनराशि भी शामिल है। कथित तौर पर 2023 में एक नया खाता खोला गया था, जिससे संदेह पैदा होता है कि यह खाता एचआईएएल के अतिरिक्त भंडार को बिना जमीनी स्तर पर कोई काम किए खपाने के लिए बनाया गया था।
निजी खातों में विदेशी धन
इसके अलावा, वांगचुक के नौ निजी बैंक खाते बताए जा रहे हैं, जिनमें से आठ अघोषित हैं। 2018 से 2024 के बीच, इन खातों में कथित तौर पर ₹1.68 करोड़ की विदेशी धनराशि प्राप्त हुई। 2021 से 2024 तक, उन्होंने लगभग ₹3.23 करोड़ विदेश भेजे, जिसके बारे में अधिकारियों का दावा है कि यह धन शोधन कानूनों के तहत सवाल खड़े कर सकता है।
नियामक उल्लंघनों की सूचना दी गई
गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 2020 में एफसीआरए पंजीकरण अस्वीकार किए जाने के बावजूद, एचआईएएल ने एचडीएफसी खाते में कथित तौर पर 1.63 करोड़ रुपये विदेशी प्रेषण प्राप्त किए। सूत्रों ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 की उसकी ऑडिट रिपोर्ट में क्रमशः 23 लाख रुपये और 47.6 लाख रुपये के वास्तविक अंतर्वाह के बावजूद "शून्य" विदेशी आय का दावा किया गया है।
ये विसंगतियाँ संभावित रूप से कंपनी अधिनियम (धारा 447 और 129) और आईपीसी की धारा 467 के तहत उल्लंघन के बराबर हो सकती हैं।