VIDEO: अजय राय के 'लटके-झटके' वाले बयान पर बोलीं स्मृति ईरानी- अगर गांधी परिवार को ऐसी भाषा पसंद है तो नेता माफी क्यों मांगेंगे

Highlights स्मृति ईरानी ने कहा कि ऐसी कई टिप्पणियां गांधी परिवार की मौजूदगी में की गईं। स्मृति ईरानी पर दिए अपने बयान को लेकर अजय राय ने माफी मांगने से मना कर दिया। राय ने कहा कि यह हमारी बोलचाल की भाषा है जिसका अर्थ है कि कोई अचानक प्रकट होता है और कुछ कहता है और फिर गायब हो जाता है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नेता स्मृति ईरानी पर कांग्रेस नेता अजय राय ने सोमवार को तंज कसते हुए कहा था कि वह सिर्फ 'लटके-झटके' दिखाने के लिए अमेठी आती हैं। इस बयान के बाद भाजपा ने राय और कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया। इस बीच ईरानी ने मंगलवार को कहा, "कांग्रेस नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि अगर वे भारतीय सेना, आजादी के लिए लड़ने वालों, महिला नेताओं का अपमान करते हैं तो गांधी परिवार खुश होगा?"

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, "ऐसी कई टिप्पणियां गांधी परिवार की मौजूदगी में की गईं। अगर गांधी परिवार को ऐसी भाषा पसंद है तो नेता माफी क्यों मांगेंगे।" इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता स्मृति ईरानी ने सोमवार को कांग्रेस नेता अजय राय के बयान को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था।

#WATCH | Why do Congress leaders feel Gandhi family will be happy if they insult Indian Army, those fought for freedom, women leaders?... Many such remarks were made in Gandhi family's presence. If Gandhi family like such language why will leaders apologise: Smriti Irani pic.twitter.com/Ew45Dxjq4S

उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से यह सवाल भी किया कि क्या वह राय द्वारा राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के बाबत की गई घोषणा को पक्का समझें। स्मृति ईरानी से ट्वीट कर पूछा था, "सुना है राहुल गांधी जी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है। तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे? डरेंगे तो नहीं?"

I didn't intend to insult anyone. It's our colloquial language which means that somebody suddenly appears & says something and then disappears. It's not unparliamentary language. So why should I apologize?: Congress leader Ajay Rai on his statement on Union Minister Smriti Irani https://t.co/NN8aTQuVEOpic.twitter.com/8S42YmTDtH