ऑपरेशन 'ब्लू स्टार' की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले की तस्वीर के साथ लगा 'खालिस्तान' का नारा

अमृतसर:पंजाब के अमृतसर स्थित सिखों के पवित्र स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी के दिन खालिस्तान समर्थक नारे लगने की खबर मिल रही है। जानकारी के अनुसार स्वर्ण मंदिर के गेट पर कुछ लोगों ने जरनैल भिंडरावाले के पोस्टर का प्रदर्शन किया और तलवार लहराते हुए खालिस्तान के समर्थन में नारा लगाया। मौके पर तैनात पुलिस ने मामले को देखते हुए फौरन सक्रिय हुई और मामले की जांच चल रही है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले के पोस्टर लगे और कुछ लोगों द्वारा खालिस्तान समर्थक नारे लगाए।

