कौशल विकास निगम घोटालाः नायडू की रिमांड दो दिनों के लिए बढ़ाई, 300 करोड़ रुपये का नुकसान

Highlights पूर्व मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि दो दिन और बढ़ा दी। धन का दुरुपयोग करने के आरोप में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। एन नायडू वर्तमान में राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में बंद हैं।

Skill Development Corporation scam: विजयवाड़ा में एसीबी कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की रिमांड दो दिनों के लिए बढ़ा दी है। कौशल विकास निगम घोटाला से संबंधित मामले में यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की न्यायिक हिरासत की अवधि 24 सितंबर तक बढ़ा दी।

अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने बताया कि यहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि दो दिन और बढ़ा दी। इस बीच उच्च न्यायालय में नायडू द्वारा दायर, प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर आज दोपहर डेढ़ बजे सुनवाई होने वाली है।

ACB Court in Vijayawada extends former Andhra Pradesh CM and TDP chief N Chandrababu Naidu's remand for two more days.



(File photo) pic.twitter.com/JziVvPh58m