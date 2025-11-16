Road Accident: जोधपुर में टेंपो-ट्रक की भिड़ंत, 6 यात्रियों की मौत; 14 घायल
Road Accident: जोधपुर जिले में रविवार सुबह भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार रविवार तड़के राष्ट्रीय राजमार्ग के जोधपुर-बालेसर खंड पर श्रद्धालुओं को ले जा रहा टेंपो अनाज की बोरियों से भरे ट्रक से टकरा गया। यह दुर्घटना खारी बेरी गांव के पास हुई। बालेसर के थाना प्रभारी मूलसिंह भाटी ने बताया कि गुजरात के बनासकांठा और धनसुरा इलाके से लगभग 20 तीर्थयात्रियों को लेकर रामदेवरा जा रहे टेंपो को विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।
भाटी ने कहा, ‘‘तीन महिलाओं और तीन अन्य की मौके पर ही मौत हो गई। उनके शव बालेसर अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिए गए हैं। 14 घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया।’’ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
जोधपुर में बालेसर में NH-125 पर खारी बेरी के पास बड़ा हादसा, ट्रेलर ने मिनी टैम्पो को मारी टक्कर, 3 श्रद्धालुओं की मौत pic.twitter.com/umepa3BRtU— Hemant Kumar (@hemantkumarnews) November 16, 2025