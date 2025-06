Sikkim Rains: भारी बारिश के बीच तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट; वीडियो में दिखा नदी का रौद्र रूप

Sikkim Rains: भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में भारी बारिश लोगों पर कहर बनकर बरस रही है। लगातार बारिश के कारण रविवार को तीस्ता नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के मंगन जिले में आज भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए सिक्किम के ग्यालशिंग, नामची, सोरेंग, गंगटोक और पाकयोंग के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मंगन जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सोनम देचू भूटिया ने शनिवार को कहा कि 29 मई को मंगन जिले के चुबोम्बु के पास तीस्ता नदी में लगभग 1,000 फीट नीचे गिरे 11 लोगों को ले जा रहे एक पर्यटक वाहन के बाद नौ लापता लोगों को खोजने के लिए दूसरे दिन भी बचाव अभियान जारी है।

एसपी सोनम देचू भूटिया ने कहा, "इस घटना के बाद पर्यटक लापता हो गए थे जिसमें उनका वाहन नदी में गिर गया था। उनमें से दो को 29 मई की रात को सुरक्षित बचा लिया गया था। सिक्किम के चालक सहित शेष नौ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने कल बचाव अभियान चलाया। लेकिन नदी में गिरी कार को बाहर नहीं निकाला जा सका क्योंकि वह मलबे में फंस गई थी। हमें इसके पास कोई शव नहीं मिला।"

उन्होंने कहा, "कल रात भारी बारिश हुई थी, ऊपरी इलाकों में बादल भी फटे थे। तीस्ता नदी का जलस्तर 4 मीटर बढ़ गया है... कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मौके पर हैं... एसडीएम और एसडीपीओ को लगातार तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं... ओडिशा के छह, त्रिपुरा के दो और यूपी के दो पर्यटक हैं... सिक्किम के एक ड्राइवर समेत 11 लोग थे।"

VIDEO | A portion of the under-construction Sankalang Bridge in North Sikkim is washed away by the Teesta River following heavy rainfall.



The bridge is crucial for North Sikkim, as it is the only connection linking Dzongu, Chungthang, Lachung, and Lachen to the rest of the… pic.twitter.com/1Wa4Pcy5nu