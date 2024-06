Sikkim CM Prem Singh Tamang:: प्रेम तमांग ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार ली शपथ, 8 मंत्रियों ने भी खाई कसम

Highlights सिक्किम के सीएम पद की शपथ प्रेम तमांग ने दूसरी बार ली उनके साथ 8 मंत्रियों ने पद की गोपनियता की कसम खाई प्रेम तमांग की पार्टी ने राज्य की कुल 32 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की

Sikkim CM Prem Singh Tamang: सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में प्रेम तमांग ने मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली है। हालांकि, यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा, जब वो प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। उन्हें पद की गोपनियता और शपथ राज्य के गर्वनर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने दिलाई है। उनके साथ कई मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली है।

प्रेम तमांग की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM राजनीतिक पार्टी) ने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2024 में कुल 32 सीटों में 31 पर जबरदस्त जीत दर्ज की। इसके साथ ही उन्होंने सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) को खाली हाथ छोड़ा, जिसके साथ ही एसडीएफ किसी भी सीट पर दर्ज करने में असफल रही।

Prem Singh Tamang takes oath as Sikkim Chief Minister for second consecutive term

मुख्यमंत्री के साथ जीतकर आए सोनम लामा, अरुण उप्रेती, समदुप लेप्चा, भीम हैंग लिंबू, भोज राज राय, जीटी धुंगेल, पुरुण कुमार गुरुंग और पिंटशो नामग्याल लेप्चा (विधायकों) ने सिक्किम सरकार में मंत्री पद की शपथ ली।

Sonam Lama, Arun Upreti, Samdup Lepcha, Bhim Hang Limboo, Bhoj Raj Rai, GT Dhungel, Purun Kumar Gurung and Pintsho Namgyal Lepcha took the oath as ministers in the Sikkim government.