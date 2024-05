सिक्किम हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अपनी महिला कर्मचारियों के लिए पेश की मासिक धर्म अवकाश नीति

सिक्किम हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अपनी महिला कर्मचारियों के लिए पेश की मासिक धर्म अवकाश नीति

By मनाली रस्तोगी | Published: May 30, 2024 09:49 AM

27 मई को एक अधिसूचना में, सिक्किम उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने कहा कि महिला कर्मचारी एक महीने में 2-3 दिनों की मासिक धर्म छुट्टी का लाभ उठा सकती हैं।