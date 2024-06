Sikkim Assembly Elections 2024 Result: एसकेएम ने किया बहुमत का आंकड़ा पार, 24 सीटों पर आगे; जानें अन्य का हाल

Sikkim Assembly Elections 2024 Result: आज सुबह से सिक्किम विधानसभा चुनाव के मतदान की गिनती की जा रही है। सामने आए रुझानों के मुताबिक, सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। गौरतलब है कि एसकेएम 24 सीटों से राज्य में आगे चल रही है जबकि राज्य में 32 विधानसभा सीटें है। वहीं, बहुमत का आंकड़ा 17 है। आज सुबह छह बजे से ही कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है।

रुझानों में विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेडिक फ्रंट 2 सीटों से आगे चल रही है। एसडीएफ और एसकेएम ने सभी 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारें है।

Counting of votes underway for the Sikkim Assembly elections



Ruling Sikkim Krantikari Morcha (SKM) crosses the halfway mark; leading on 24 seats. The majority mark in the Sikkim Assembly is 17 out of 32 Assembly seats. pic.twitter.com/6cvVzrSsYl