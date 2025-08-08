'घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करो या माफ़ी मांगों': चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के '5 सवाल' का दिया जवाब

हैशटैग #ECIFactCheck के तहत प्रतिक्रिया देते हुए, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को “भ्रामक” बताते हुए खारिज कर दिया और उन पर किसी भी आधिकारिक शिकायत प्रक्रिया या कानूनी उपाय का पालन किए बिना सार्वजनिक दावे करने का आरोप लगाया।

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पांच सवालों की चुनौती का विस्तृत खंडन जारी किया, जो उन्होंने दिन में एक रैली में पेश की थी, जहां उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात, छेड़छाड़ और सत्तारूढ़ पार्टी को बचाने का आरोप लगाया था।

राहुल गांधी ने क्या पूछा?

राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिए, जिसमें उन्होंने शुक्रवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित अपनी रैली का एक वीडियो शेयर किया, लिखा, "चुनाव आयोग, आपके 5 सवाल हैं - देश जवाब मांग रहा है:"

1. विपक्ष को डिजिटल मतदाता सूची क्यों नहीं मिल रही है? आप क्या छिपा रहे हैं?

2. सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं - क्यों? किसके आदेश पर?

3. फ़र्ज़ी मतदान और मतदाता सूची से छेड़छाड़ - क्यों?

4. विपक्षी नेताओं को धमकाना और डराना - क्यों?

5. हमें साफ़-साफ़ बताएँ - क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का एजेंट बन गया है?

चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया

राहुल गांधी के पोस्ट को हैशटैग ECIFactCheck के साथ दोबारा शेयर करते हुए, चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए बयान "भ्रामक" हैं।

चुनाव आयोग ने लिखा

- मशीन से पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूची उपलब्ध कराने की कांग्रेस की याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमलनाथ बनाम चुनाव आयोग, 2019 में खारिज कर दिया था।

- कोई भी पीड़ित उम्मीदवार 45 दिनों के भीतर संबंधित उच्च न्यायालय में अपने निर्वाचन को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका (ईपी) दायर कर सकता है। यदि ईपी दायर की जाती है, तो सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाती है; अन्यथा, इसका कोई उद्देश्य नहीं है - जब तक कि कोई मतदाता की गोपनीयता भंग करने का इरादा न रखता हो।

-उदाहरण के लिए, 1 लाख मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा में 1 लाख दिन लगेंगे - यानी लगभग 273 साल - और इसका कोई कानूनी नतीजा निकलना संभव नहीं है।

- लोकसभा-2024 में मतदाता सूची तैयार करने के दौरान, सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत शायद ही कोई अपील दायर की गई हो।

- राहुल गांधी द्वारा ऐसे कई आरोप लगाए जा रहे हैं और मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की है। अतीत में भी, उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से स्व-हस्ताक्षरित पत्र नहीं भेजा है। उदाहरण के लिए, उन्होंने दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया था। इसके बाद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक वकील ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। हमारा 24 दिसंबर 2024 का उत्तर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। फिर भी, गांधी का दावा है कि चुनाव आयोग ने कभी जवाब नहीं दिया।

अतः,

क) यदि राहुल गांधी अपने विश्लेषण पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि चुनाव कर्मचारियों के विरुद्ध उनके आरोप सत्य हैं, तो उन्हें विशिष्ट मतदाताओं के विरुद्ध दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत करने और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(ख) के अनुसार घोषणा/शपथ पर हस्ताक्षर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

ख) यदि राहुल गांधी घोषणापत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण और निष्कर्षों पर विश्वास नहीं है और वे बेतुके आरोप लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।

चुनाव आयोग के पोस्ट में लिखा है, "या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए उन मुद्दों पर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करें जिन्हें आप सही मानते हैं, या फिर देश से माफ़ी मांगें।"

शुक्रवार को बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में संविधान की रक्षा की शपथ ले ली है।

Web Title: 'Sign the manifesto or apologize': Election Commission answered Rahul Gandhi's '5 questions'

