‘Siddaramaiah Passed Away..’: मेटा ने ट्रांसलेशन में कर दिया कांड, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मृत घोषित किया, मांगी माफी

बेंगलुरु: सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने कन्नड़ में एक पोस्ट के गलत अनुवाद के लिए माफ़ी मांगी है, जिसमें गलती से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निधन की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया और मेटा से कन्नड़ अनुवाद बंद करने को भी कहा।

सिद्धारमैया ने कहा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे मेटा प्लेटफॉर्म पर कन्नड़ सामग्री के गलत ऑटो-अनुवाद के कारण तथ्यों में गड़बड़ी हो रही है और उपयोगकर्ता गुमराह हो रहे हैं। मेटा के एक प्रवक्ता ने पीटीआई के हवाले से कहा, "हमने एक समस्या को ठीक कर दिया है जिसके कारण कुछ समय के लिए कन्नड़ में गलत अनुवाद हुआ था। हमें खेद है कि ऐसा हुआ।"

सिद्धारमैया ने दिग्गज अभिनेत्री बी सरोजा देवी के निधन पर शोक संदेश साझा किया था। हालाँकि, पोस्ट के ऑटो-अनुवाद में कहा गया था कि मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। गलत अनुवाद में लिखा था, "मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कल निधन हो गया। बहुभाषी स्टार, वरिष्ठ अभिनेत्री बी. सरोजादेवी के पार्थिव शरीर के दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।"

सिद्धारमैया ने एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए, खासकर आधिकारिक संचार के मामले में। उन्होंने नागरिकों को आगाह किया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शित अनुवाद अक्सर गलत होते हैं।

