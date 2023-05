कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तारः सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच कुछ नामों को लेकर मतभेद, आज दिल्ली जाएंगे दोनों नेता, कांग्रेस आलाकमान से करेंगे चर्चा

Highlights सिद्धारमैया विशेष विमान से शाम साढ़े छह बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सिद्धारमैया रात में राष्ट्रीय राजधानी में ही रुकेंगे। कर्नाटक मंत्रिमंडल में मंत्रियों की स्वीकृत संख्या 34 है।

बेंगलुरुः कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार बुधवार शाम नयी दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां उनके कांग्रेस आलाकमान से मिलकर राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और मौजूदा मंत्रियों को विभागों के आवंटन पर चर्चा करने की संभावना है।

मुख्यमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक, सिद्धारमैया विशेष विमान से शाम साढ़े छह बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वह रात में राष्ट्रीय राजधानी में ही रुकेंगे। वहीं, शिवकुमार के कार्यालय ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री भी दिल्ली दौरे पर जाएंगे। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने इस बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इसकी जानकारी सीएम सिद्धारमैया और एआईसीसी द्वारा दी जाएगी, पार्टी अध्यक्ष के रूप में मैं निश्चित रूप से दिल्ली जाऊंगा।

That will be informed by CM Siddaramaiah and AICC, As the party president, I will definitely go to Delhi: Karnataka Deputy CM DK Shivakumar when asked about discussions on the formation of the cabinet in Delhi today