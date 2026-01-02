बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का बरेली में 60वां जन्मदिन मनाने के एक दिन बाद हुआ निधन, सीएम योगी ने जताया शोक

शुरुआती जानकारी के अनुसार, विधायक को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने पीलीभीत रोड पर मेडिसिटी अस्पताल में आखिरी सांस ली। यहां यह बताना ज़रूरी है कि उन्होंने एक दिन पहले ही 1 जनवरी को अपना 60वां जन्मदिन मनाया था

बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का बरेली में 60वां जन्मदिन मनाने के एक दिन बाद हुआ निधन, सीएम योगी ने जताया शोक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को निधन हो गया। वह बरेली जिले की फरीदपुर सीट से मौजूदा विधायक थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, विधायक को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने पीलीभीत रोड पर मेडिसिटी अस्पताल में आखिरी सांस ली। यहां यह बताना ज़रूरी है कि उन्होंने एक दिन पहले ही 1 जनवरी को अपना 60वां जन्मदिन मनाया था।

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, बीजेपी विधायक को सर्किट हाउस में दिल का दौरा पड़ा। कुछ देर पहले ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ एक मीटिंग में हिस्सा लिया था। मीटिंग के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां बचाने की कोशिशों के बावजूद उन्होंने दम तोड़ दिया।

योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, "बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा सीट से सम्मानित विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल जी के अचानक निधन से बहुत दुख हुआ है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें। ओम शांति!"

श्याम बिहारी लाल कौन थे?

पीलीभीत रोड पर शक्ति नगर कॉलोनी के रहने वाले डॉ. श्याम बिहारी लाल रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के हेड भी थे। उन्होंने पहली बार 2012 में बीजेपी के टिकट पर फरीदपुर (आरक्षित) विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत कम अंतर से हार गए। उन्होंने 2017 में फिर चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉ. सियाराम सागर को हराकर जीत हासिल की। ​​2022 के विधानसभा चुनावों में, श्याम बिहारी लाल ने दूसरी बार फरीदपुर निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की, जिससे इस क्षेत्र में एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई।
 

