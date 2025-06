Shubhanshu Shukla Axiom-4 Mission: आपको तो पृथ्वी मां की परिक्रमा लगाने का सौभाग्य मिला है: शुभांशु शुक्ला से बोले पीएम मोदी

Highlights Shubhanshu Shukla Axiom-4 Mission Launch LIVE: अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) का सफर शुरू करके इतिहास रचा। Shubhanshu Shukla Axiom-4 Mission Launch LIVE: प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने यह जानकारी दी। Shubhanshu Shukla Axiom-4 Mission Launch LIVE: 41 वर्षों में यह किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री की पहली अंतरिक्ष यात्रा है।

Shubhanshu Shukla Axiom-4 Mission Launch LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से एक गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक बातचीत की, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं। आभार व्यक्त करते हुए शुक्ला ने कहा कि यह यात्रा सिर्फ़ उनकी नहीं, बल्कि सभी 140 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने पीएम मोदी को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और उनके नेतृत्व में भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं की सराहना की। शुक्ला ने अंतरिक्ष से एक भावपूर्ण संदेश में कहा, "मैं यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।" प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने यह जानकारी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से अंतरिक्ष यात्री को बधाई देते हुए कहा, "आप मातृभूमि से सबसे दूर हैं, लेकिन भारतीयों के दिलों के सबसे करीब हैं।" शुक्ला ने पीएम को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके नेतृत्व ने "उनके सपनों को पूरा करने के कई अवसर" प्रदान किए।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacts with Group Captain Shubhanshu Shukla, who is aboard the International Space Station.



PM Modi says "Today, you are away from our motherland, but you are the closest to the hearts of Indians...Aapke naam mein bhi shubh hai aur aapki… pic.twitter.com/lWOk7AVlL3