दिल्ली: आग लगने के बाद ताश के पत्तों की तरह गिरी इमारत, बाल-बाल बचे 100 दमकल कर्मी, हैरान करने वीडियो आया सामने

Highlights त्तर दिल्ली के रोशनआरा रोड पर स्थित तीन मंजिला इमारत आग लगने के बाद गिरी। आग बुझाने की कोशिश के दौरान गिरी इमारत, घटना में करीब 100 दमकल कर्मी बाल-बाल बचे। घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

नई दिल्ली: उत्तर दिल्ली के रोशनआरा रोड पर स्थित तीन मंजिला इमारत आग लगने के बाद उस समय गिर पड़ी जब अग्नि को बुझाया जा रहा था। घटना में करीब 100 दमकल कर्मी बाल-बाल बचे। इमारत को गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। दिल्ली अग्निश्मन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है।

विभाग ने कहा कि उसे पुलबंगश मेट्रो स्टेशन के पास रोशनआरा रोड पर स्थित एक कारखाने में आग लगने की सूचना मिली थी लेकिन जब उसके दल मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने पाया कि यह कारखाना नहीं बल्कि गोदाम था। विभाग ने बताया कि मौके पर तकरीबन 100 दमकल कर्मियों को तैनात किया गया था।

SHOCKING visuals of a building collapsing post a fire in Delhi. The building came crashing down just like a pack of cards. Scary. pic.twitter.com/iptULsgFYn