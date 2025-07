Watch: शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने बासी खाने को लेकर मुंबई में कैंटीन कर्मचारी को मारे थप्पड़-घूंसे

मुंबई: शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने मुंबई के एमएलए हॉस्टल की एक कैंटीन के कर्मचारी के साथ मारपीट को जायज़ ठहराते हुए कहा, "खाना बासी था।" इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है। अब उनकी योजना महाराष्ट्र विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र में इस "मुद्दे" को उठाने की है।

राजनीतिक विरोधियों, विशेष रूप से कांग्रेस, ने याद दिलाया है कि कैसे गायकवाड़ - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना से - वह व्यक्ति है जिसने पिछले साल आरक्षण के बारे में दिए गए एक बयान पर राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी।

वायरल वीडियो में गायकवाड़ कैंटीन संचालक को गाली देते, बिल देने से इनकार करते और फिर बिलिंग काउंटर पर मौजूद एक कर्मचारी को थप्पड़ मारते नज़र आ रहे हैं। वह दूसरों के साथ भी धक्का-मुक्की करते हैं।

उन्होंने मंगलवार रात कैंटीन से खाना ऑर्डर किया था और उनके कमरे में जो दाल-चावल मँगवाया गया था, वह बासी और बदबूदार था। वह गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकले और कैंटीन में घुस गए, जहाँ उन्होंने जमकर हंगामा किया। उन्होंने वहाँ मौजूद अन्य लोगों से भी खाने के पैसे न देने को कहा।

