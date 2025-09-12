Maharashtra: शिवसेना ने 'भड़काऊ' टिप्पणी के लिए संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने गुरुवार को मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती को एक ज्ञापन सौंपकर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानों के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की।

भारती से मिले शिवसेना प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि राउत ने नेपाल में हाल ही में हुई हिंसा का एक वीडियो प्रसारित करके और भारत में भी ऐसी ही अशांति होने की चेतावनी देकर अराजकता भड़काने और अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देने का प्रयास किया है।

प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, ऐसी टिप्पणियां न केवल भड़काऊ हैं, बल्कि समाज में भय और अस्थिरता पैदा करने के इरादे से भी हैं। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि राउत ने अविश्वास फैलाकर बार-बार लोकतांत्रिक संस्थाओं – चुनाव आयोग, न्यायपालिका, प्रशासन और मीडिया सहित – को कमज़ोर करने की कोशिश की है।

शिवसेना नेताओं ने दावा किया कि चूँकि राउत लोकतांत्रिक तरीकों से सफल नहीं हो सकते, इसलिए वे भड़काऊ भाषणों का सहारा ले रहे हैं जिससे हिंसा भड़क सकती है। प्रतिनिधिमंडल में शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा, पार्टी सचिव संजय मोरे, विधायक तुकाराम काटे, प्रवक्ता संजय निरुपम और शीतल म्हात्रे, प्रोफेसर ज्योति वाघमारे, संजना घड़ी, पूर्व पार्षद सुशीबेन शाह, तृष्णा विश्वासराव, सुवर्णा करंजे और आशा मामेदी शामिल थे।

