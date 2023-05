नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होगी शिरोमणि अकाली दल, पार्टी की ओर से कही गई ये बात

Highlights शिरोमणि अकाली दल ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होगी। पार्टी की ओर से ऐसा बयान तब सामने आया है जब कई विपक्षी दलों ने घोषणा की कि वे इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मार्शलों का नया ड्रेस कोड होगा।

नई दिल्ली: शिरोमणि अकाली दल ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होगी। पार्टी की ओर से ऐसा बयान तब सामने आया है जब कई विपक्षी दलों ने घोषणा की कि वे इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे।

शिरोमणि अकाली दल नेता दलजीत सिंह चीमा एएनआई से कहा, "नए संसद भवन का उद्घाटन देश के लिए गर्व की बात है, इसलिए हमने फैसला किया है कि शिरोमणि अकाली दल 28 मई को उद्घाटन समारोह में शामिल होगा। हम विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों से सहमत नहीं हैं।" विपक्षी दलों ने कहा कि वे इस बात को लेकर उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया।

कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), शिवसेना (यूबीटी), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और जनता दल (यूनाइटेड) सहित विपक्षी दलों ने इस पर एक संयुक्त बयान जारी किया। विपक्षी दलों का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, न कि पीएम मोदी को। हालांकि, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तर्क दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने पूर्व में संसद परिसर का उद्घाटन किया था।

