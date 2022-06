उद्धव ठाकरे को चुनौती दे रहे शिंदे गुट ने असम बाढ़ के लिए सीएम रिलीफ फंड में दिया 51 लाख रुपये का दान

Highlights शिंदे गुट ने बाढ़ राहत के लिए असम मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 51 लाख रुपया मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शिंदे खेमे द्वारा की गई मदद के लिए आभार जताया है

गुवाहाटी: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सीएम की गद्दी से नीचे उतारने के लिए एकजुट हुए शिवसेना के शिंदे गुट ने असम बाढ़ विभिषिका में मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ठाकरे सरकार के खिलाफ लामबंद होने वाले विधायकों ने असम मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपये का दान दिया है।

शिंदे खेमे ने हिमंत बिस्वा सरमा सरकार की मदद की तो इसके लिए आभार जताते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम की जनता दानदाताओं के प्रति सम्मान प्रगट करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचने में बहुत मददगार साबित होगी।

बाढ़ प्रभावितों की मदद के बाद बागी गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इस मामले में ट्वीट करते हुए कहा, "शिवसेना विधायकों और सहयोगियों ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपये का योगदान देने का फैसला किया है।"

शिंदे के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीएम सरमा ने भी ट्वीट किया और कहा, ''मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपये का योगदान देने के लिए एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में माननीय शिवसेना विधायकों का हृदय से आभार। पीड़ितों और हमारे राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सुनिश्चित करना।"

Heartfelt gratitude to Hon’ble Shiv Sena MLAs led by Shri @mieknathshinde ji for contributing ₹51 lakh to CM Relief Fund.



The contribution shall go a long way in reaching out to the flood victims and ensuring relief in flood-affected areas of our State.