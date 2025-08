शशि थरूर से पूछा गया कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, तो देखिए उनका जवाब

नई दिल्ली: जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की दौड़ तेज हो गई है, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को कहा कि परिणाम लगभग तय हो चुका है, और यह स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में है। थरूर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "हम केवल इतना जानते हैं कि यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सत्तारूढ़ पार्टी नामित करेगी, क्योंकि हम मतदाताओं की संरचना के बारे में पहले से ही जानते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि वे विपक्ष से भी सलाह लेंगे, लेकिन कौन जाने?"

केरल के सांसद अपनी पार्टी कांग्रेस के साथ कथित मतभेदों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, खासकर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर भारत के हमलों के बाद, जब मोदी सरकार ने उन्हें भारत के आतंकवाद-विरोधी संदेश को विदेशों तक पहुँचाने के लिए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में चुना था।

कांग्रेस ने इस बात पर आपत्ति जताई कि पार्टी से पूछे बिना उन्हें कैसे चुना गया; और फिर अमेरिका तथा अन्य देशों की उस यात्रा में मोदी की उनकी प्रशंसा पर भी। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में मंत्री और एक पूर्व वैश्विक राजनयिक होने के बावजूद, पिछले हफ़्ते संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस के दौरान उनकी पार्टी ने उन्हें स्पीकर के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया।

